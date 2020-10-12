"عاملاه كأنه عبد"... أمريكي يطالب الشرطة بتعويض ضخم... فيديو

حرك مواطن أمريكي من أصل أفريقي دعوى قضائية ضد ولاية تكساس وقسم شرطة تابع لها، مطالبا بتعويض قدره مليون دولار.

وجاء سبب الدعوى "إقدام عنصرين من الشرطة يمتطيان الخيل، بجره مقيدا بالحبال، في مشهد مماثل لطريقة التعامل مع العبيد في الولايات المتحدة في الماضي".

وقال دونالد نيلي صاحب الـ44 عاما، إنه تعرض للإذلال والترهيب أثناء اعتقاله، كما أصيب بدنيا.

واتهم دونالد، في الدعوى القضائية، مدينة غالفستون ودائرة الشرطة بالإهمال، وأن رجال الشرطة كان ينبغي أن يعرفوا أنه سيعتبر أن ما تعرض له سيبدو "كما لو كان عبدا".

يذكر أن الولايات المتحدة منذ فترة، تشهد تظاهرات واحتجاجات ضد العنصرية، تطالب بإصلاحات تحقق المساواة وبإنهاء أعمال عنف الشرطة ضد الأقلية السوداء في الولايات المتحدة.