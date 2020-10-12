تسجيل
16:11 GMT12 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الرئيس الصيني في طهران

    التعاون الصيني الإيراني وأثره على التوتر في المنطقة

    © AFP 2020
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202010121046810128-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-/

    أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي ضرورة تعزيز التعاون مع إيران للدفاع عن التعددية والتصدي للترهيب.

    وجاء تصريح الوزير الصيني خلال لقاء مع نظيره الإيراني بعد زيارة قام بها الأخير إلى الصين، حيث بحث الطرفان سبل تطوير التعاون الثنائي، وأهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك. 

    معنى التصريح

    وعما يتضمن هذا التصريح من ضرورة تعزيز التعاون مع إيران في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط توترا كبيرا في الآونة الآخيرة، يقول المحلل السياسي الإيراني أمير موسوي في حوار مع "سبوتنيك": "هناك نقاط مهمة في هذا التصريح وفي العلاقة وفي الزيارة كذلك، النقطة الأولى هي التأكيد على الاتفاقية الاستراتيجية التي ستوقع لاحقا نهاية هذا العام، هذه الاتفاقية مهمة جدا وبعيدة المدى لمدة 25 عاما، الآن هناك مداولات مهمة وعلى أعلى المستويات بين الطرفين".

    مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو، 16 يونيو 2020
    © Sputnik . The Russian Ministry of Foreign Affairs
    ظريف يأمل بنجاح المشاركة الاستراتيجية الشاملة بين إيران والصين

    ويتابع موسوي: "النقطة الثانية هي أن الصين وإيران مستهدفتان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، إن كان في العقوبات أوبالتصريحات النارية التي تصدر من البيت الأبيض ضد طهران وضد بكين، والنقطة الثالثة هي أنه هناك بدائل واضحة أوجدتها الحكومة الصينية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في موضوع العقوبات، وكذلك الأمر مع روسيا".

    ويرى المحلل محمود ريا المختص بالشؤون الصينية في لقاء مع "سبوتنيك" بأن ما أدلى به وزير الخارجية الصيني وعضو مجلس الدولة خلال لقائه مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، هو تجسيد للسياسة الصينية الساعية إلى البحث عن آلية عمل في العالم تكون بعيدة عن الهيمنة وتغليب طرف واحد بهذا الشكل على الأطراف الأخرى.

    ويتابع: "هي نقطة لقاء مشتركة وقوية جدا بين الصين وبين إيران وبين بعض الدول الأخرى، التي تبحث عن نظام عالمي جديد يكون متعدد الأقطاب وبعيد عن الهيمنة وفرض رؤيتها على العالم، وتصريح وانغ يي هو تأكيد على أن الصين تسير في هذا الطريق مع القوى الأخرى، وربما قد نرى هذه الآلية في المستقبل القريب".

    بدورها الدكتورة في العلوم السياسية يانا ليكسيوتينا ترى في تصريح لوكالة "سبوتنيك" بأن الصين تسعى الصين إلى مواجهة تحالف قد يكون موجهاً ضدها، وتتابع: "لذلك بدأوا يتحدثون عن العلاقات مع إيران، حيث تحتاج الصين ببساطة إلى دعم مختلف الدول التي من الواضح أنها لن تدخل في تحالف مع الولايات المتحدة، إيران واحدة من أقوى اللاعبين من هذا النوع".

    وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو خلال الجلسة الافتتاحية لمفاوضات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، المنعقدة في الدوحة، قطر 12سبتمبر 2020
    © AFP 2020 / Karim Jaafar
    الولايات المتحدة تعتزم منع إيران من حيازة أسلحة روسية وصينية

    التعاون المشترك

    وعن أبرز المجالات التي يمكن للصين فيها أن تتعاون مع إيران، يقول المحلل الإيراني أمير موسوي: "الصين لا زالت تشتري البترول الإيراني وتدفع المال وهنا النقطة الأهم، كما تجد بدائل في موضوع التبادل التجاري والتقني وكذلك التبادل المالي، للحيلولة دون الإضرار بالاقتصاد الإيراني، بسبب إيقاف منظومة التعامل المصارف الإيرانية، فمنذ 10 سنوات وإيران لا تستيطع أن تقوم بأي عمل مصرفي".

    ويضيف: "لكن الصين وروسيا وبعض الدول الصديقة استطاعت أن توجد البدائل مع إيران، وخاصة الصين التي تشتري البترول الإيراني، هذه الأمور بالإضافة إلى المواقف السياسية الجيدة التي اتخذتها الصين مؤخرا إن كان في مجلس الأمن الدولي أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كل هذا يدل على أن هناك تفاهم استراتيجي بدأ يطفو على السطح بين طهران وبكين".

    وويكمل الموسوي: "أعتقد أن هناك صفحة جديدة ستفتح بين الطرفين، وخاصة أن إيران دخلت مرحلة اليأس من الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة بعد خروجها من الاتفاق النووي والتمرد على التزاماتها، وكذلك الدول الأوروبية التي تقف دبلوماسيا مع إيران، لكن عمليا ليس هناك أي خطوات ملموسة على مستوى التبادل التجاري والمالي".

    ويتابع: "هناك أيضا تعاون ولا زال في مجال التقنيات العسكرية، وخاصة في مجال الدبابات والمدفعية وربما الصواريخ، وكذلك استفادت إيران من الصين في موضوع الأقمار الصناعية، وأعتقد أن في مجال بيع الأسلحة إيران وصلت إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، لكن ربما هناك صفقات قد تم التوافق عليها".

    وزارة الخزانة الأمريكية
    © REUTERS / Brian Snyder
    عقوبات أمريكية تستهدف 6 كيانات في الإمارات وإيران والصين

    ويستطرد بقوله: "بمجرد أن تنتهي العقوبات في نوفمبر أعتقد أن الاتفاقيات جاهزة للتنفيذ، وهناك بعض الاحتياجات ربما ستأمنها إيران من الجانب الصيني، حيث يحق للصين أن تصدر لإيران بصورة مباشرة، ولا يستطيع أحد أن يوقفها".

    بدوره يقول المختص بالشؤون الصينية محمود ريا: "أفصح السيد وانغ يي في تصريحات أخرى خلال هذا اللقاء، عن تأكيد الصين لسعيها للتعاون في أكثر من مجال مع إيران، اقتصادية أو مالية أو غيرها، وهناك اتفاقية على قيد التحضير بقيمة تتجاوز مئات مليارات الدولارات بين البلدين".

    ويتابع: "هذا يعني بأن التعاون يسير قدما بين الطرفين، وبشكل ثابت وإن كان ليس متسرعا، وإيران والصين دولتان تسعيان لتعزيز علاقتهما، بالرغم من المحاولات الأمريكية وبعض الدول لوضع العراقيل أمام أي دولة أو أي تعاون لا يحظى برضى الولايات المتحدة، ولا سيما التعاون بين الصين وإيران".

    أما الدكتورة ليكسيوتينا فترى أن هناك مجالات تقليدية للتعاون الصيني الإيراني، منها في المقام الأول الطاقة، وتكمل حديثها: "لكن يبدو أن آفاق تطوير التعاون في المجمع الصناعي العسكري مثير للاهتمام، خاصة بعد التدريبات المشتركة السابقة".

    المزيد من التوتر

    وعما إذا ما كان التعاون الصيني الإيراني يعتبر تحديا للعقوبات الأمريكية على إيران، وما قد يضيفه من توتر على المنطقة وعلى العلاقات الأمريكية الصينية المتوترة أصلا، يقول موسوي: "إيران والصين وأصدقاء إيران بشكل عام ملتزمون كليا بقرارات مجلس الأمن الدولي، ولا تهم القرارات الأحادية التي تصدر من البيت الأبيض، لأنها في الحقيقية تخالف قرارات مجلس الأمن الدولي، وخاصة القرارات والتوجهات الأمريكية".

    الخارجية الصينية
    © CC0 / WhisperToMe
    الصين تعلق على طلب واشنطن بإعادة فرض عقوبات أممية على إيران

    ويكمل: "تحديدا القرار 2231 والذي ينص على أن إيران تستطيع التصرف بصورة حرة، ولأصدقائها أن يتعاملوا معها ضمن الاتفاق النووي، لذلك أرى أن أمريكا هي التي تتمرد وهي التي تبلطج وتتصرف ضمن قانون الغاب، وليس ملزما على الدول الأخرى أن يكون ملتزما بالقانون الأمريكي".

    فيما يقول محمود ريا: "الصين تتعامل مع الأحداث بحكمة وهدوء وروية، وأيضا بحزم وثبات ومن دون أي تساهل، الصين لديها مواقفها وتدافع عنها بشكل صريح وواضح من دون أي تردد، ولكن دون أن يؤدي ذلك إلى زيادة التصعيد والتوتر مع الدول الأخرى وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية".

    ويتابع: "الصين تعمل ضمن إطار القوانين الدولية، وكل ما هو مسموح في إطار ذلك ستقوم به الصين دون تردد أو خوف من أي ردود فعل تأتي من أطراف أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية". 

    أما الدكتورة يانا ليكسيوتينا فتقلل من قيمة هذا التعاون من ناحية التوتر وتعتقد بأن الصين ليست قلقة بأي شكل من الأشكال بشأن العقوبات الأمريكية على الإطلاق، حيث أن هناك حربا تجارية بهذا الحجم بين بكين وواشنطن، وتضيف: "لن يكون للعقوبات الأمريكية أي تأثير على الصين، حيث أنه قد تم بالفعل فرض العديد من القيود على التجارة بين الطرفين".

    انظر أيضا:

    بعد أنباء بيع "مناطق" إيرانية للصين... وزير إيراني يتحدث عن "وثيقة طويلة الأمد" بين البلدين
    وزير النفط الإيراني: قدمنا شكوى بحق شركة صينية لتوقفها عن تطوير حقل نفطي
    الصين تحتجز 6 سفن إيرانية داخل أحد موانئها... وطهران تعلق
    الكلمات الدلالية:
    إيران, الصين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المواطنون الإندونيسيون المقيمون بالقرب من بركان سينابونغ النشط، شمال جزيرة سومطرة، إندونيسيا 10 أغسطس 2020
    كيف تبدو الحياة عند سفح بركان سينابونغ
    هيونداي الطائرة
    قريبا... سيارات "هيونداي" الطائرة
    إنفوجرافيك.. كلمات لا تقولها لمرضى السرطان أبدا
    كلمات لا تقولها لمرضى السرطان أبدا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك