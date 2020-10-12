وفاة 32 شخصا في تركيا بعد تسممهم بالكحول المقلد

أفادت وسائل إعلام محلية تركية، اليوم الاثنين، بأن التسمم بالكحول المقلد أودى بحياة 32 شخصا في اسطنبول وأقاليم إزمير ومرسين وكريكالي وموغلا.

أنقرة - سبوتنيك. وبحسب صحيفة "سوزكو"، اكتشفت الشرطة مصنعا سريا في محافظة مرسين كان ينتج كحولا مزيفا يحتوي على نسبة عالية من الميثانول مما أدى إلى تسمم من شربوه.

واعتقلت قوات الأمن 3 أشخاص على الأقل، فيما نقل 33 إلى المستشفيات بعدما ظهرت عليهم أعراض تسمم، حسبما أفادت التقارير.

وقالت وكالة "نيوترك بوست" إن فرق مديرية مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، التابعة لإدارة شرطة المحافظة ومديرية فرع الأمن العام، أطلقت عملية بسبب الوفيات الناجمة عن الكحول المزيف.

وأشارت إلى أن الشرطة داهمت الكشك في منطقة وسط توروسلار، وقررت أن السائل الموجود في 19 زجاجة سعة نصف لتر تم ضبطها كان مشروبًا مزيفًا يحتوي على نسبة عالية من الميثانول.

ولفتت إلى أن المشتبه بهم أقروا على الشخص الذي يورد لهم الكحول فشرعت بمداهمة منزله وصادرت ما مجموعه 260 لترا من الكحول الإيثيلي في 52 برميلا، والعديد من الزجاجات الفارغة والملصقات.