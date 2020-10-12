غوتيريش: ميزانية الأمم المتحدة لعام 2021 تتطلب 2.99 مليار دولار

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين، أن ميزانية الأمم المتحدة لعام 2021 تتطلب 2.99 مليار دولار.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال غوتيريش، متحدثا في اجتماع للجنة الخامسة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة حول المسائل الإدارية والميزانية: "سنحتاج إلى ما مجموعه 2.99 مليار دولار أمريكي لتنفيذ الولايات الموكلة إلينا تنفيذا كاملا".

وأوضح غوتيريش "وهو ما يقل بنسبة 2.8 في المئة عما كان عليه في عام 2020، على الرغم من المبادرات الإضافية والأنشطة المعتمدة"

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ميزانية تشغيلية لعام 2020 بقيمة 3.07 مليار دولار، وكانت تلك الميزانية شهدت زيادة طفيفة مقارنة بميزانية 2019 التي بلغت 2.9 مليار دولار

يذكر أن رئيس الوزراء الروسي السابق، دميتري مدفيديف، وقع قرارا في 2019 يقضي بموجبه في الفترة 2020-2021 أن تساهم روسيا في ميزانية الأمم المتحدة بمبلغ يصل إلى 1.5 مليون دولار، لتغطية نفقات المشاركة الروسية في تدريب الشباب المتخصصين في المنظمة.