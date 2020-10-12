أردوغان لرئيس المجلس الأوروبي: اليونان تواصل التصعيد شرقي المتوسط

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن اليونان تواصل خطوات التصعيد رغم إبداء تركيا حسن النية، مشيرا إلى أن أنقرة تنتظر خطوات ملموسة من الاتحاد الأوروبي من أجل تنظيم مؤتمر حول شرقي المتوسط.

ذكرت ذلك وكالة "الأناضول" التركية، مشيرة إلى أن تصريحات أردوغان جاءت خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي شارك ميشيل، تناول أيضا العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وقضايا إقليمية أخرى.

الرئيس أردوغان يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل pic.twitter.com/XLyzxyun05 — الرئاسة التركية (@tcbestepe_ar) October 12, 2020

وقال بيان للرئاسة التركية إن "أردوغان أكد لميشيل ضرورة إحياء العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي ووفاء الاتحاد بمسؤولياته في إطار اتفاق 18 مارس/ آذار 2016 (بشأن الهجرة) عبر إحراز تقدم في موضوعي الاتحاد الجمركي وإعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول لدول الاتحاد".

ولفتت "الأناضول" إلى أن تركيا توصلت مع الاتحاد الأوروبي، في 18 مارس/ آذار 2016، إلى 3 اتفاقات مرتبطة ببعضها حول الهجرة، وإعادة قبول طالبي اللجوء، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك"، مشيرة إلى أن أنقرة التزمت بما يتوجب عليها بخصوص الاتفاقين الأولين، في حين لم تقم بروكسل بما يتوجب عليها بخصوص إلغاء تأشيرة الدخول للأتراك وبنود أخرى.