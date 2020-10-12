الصحة العالمية: الأيام الأربعة الماضية كانت الأسوأ في جائحة كورونا حتى الآن

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد تتزايد في جميع أنحاء العالم، وشهد كل يوم من الأيام الأربعة الماضية أكبر عدد من الحالات الجديدة حتى الآن.

موسكو- سبوتنيك. وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي: "نشهد الآن زيادة في عدد الحالات المبلغ عنها لكوفيد- 19، خاصة في أوروبا والأمريكتين، كل يوم من الأيام الأربعة الماضية شهد أكبر عدد من الحالات المبلغ عنها حتى الآن".

وفقًا لإحصاءات المنظمة، تم تسجيل إجمالي عدد مصابين قدره 37.4 مليون حالة، حتى يوم الاثنين. تم تسجيل عن 307 آلاف حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي الوقت نفسه، قال تيدروس: "لكل بلد يشهد زيادة، هناك العديد من البلدان الأخرى التي نجحت في منع أو السيطرة على انتقال المرض على نطاق واسع بإجراءات مثبتة". وفقا لمدير المنظمة، فإن بعض المدن تشهد زيادة في عدد الحالات التي تعالج داخل المستشفيات أيضا.

وحث على توخي الحذر بشأن فكرة مناعة القطيع، مضيفا أنها يجب أن تشير إلى الحاجز الوقائي الذي يتحقق من خلال تطعيم نسبة معينة من السكان وليس عبر تعريضهم للمرض.

وقال تيدروس: "لم يسبق في تاريخ الصحة العامة استخدام مناعة القطيع كاستراتيجية للاستجابة لتفشي المرض، ناهيك عن الوباء. إنها مشكلة علمية وأخلاقية".