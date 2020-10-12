شركات الطاقة الأمريكية تستأنف إنتاج النفط والغاز بعد أنباء عن سلبية فحوص ترامب وإعصار دلتا

قال مكتب السلامة وحماية البيئة في الولايات المتحدة، إن "شركات الطاقة واصلت اليوم الاثنين استئناف إنتاج النفط والغاز الطبيعي في المنطقة الأمريكية، بشمال خليج المكسيك، بعد ثلاثة أيام من وصول الإعصار دلتا إلى اليابسة.

وهبط إغلاق إنتاج النفط الخام البحري إلى 69.4 بالمئة، أو 1.28 مليون برميل يوميا، من 91 بالمئة، أو 1.68 مليون برميل يوميا، يوم الأحد.



وقالت الوكالة أيضا، إن 47 بالمئة، أو 1.28 مليار قدم مكعبة يوميا، من إنتاج الغاز الطبيعي البحري ظلت مغلقة حتى ظهر الاثنين انخفاضا من 1.68 مليار قدم مكعبة يوميا، أو 62 بالمئة، أمس الأحد.

وفي الفترة من السادس من أكتوبر/تشرين الأول حتى اليوم الاثنين، توقف 10.1 مليون برميل من إنتاج النفط الخام و9.6 مليار قدم مكعبة من إنتاج الغاز الطبيعي من الخليج بسبب الإعصار دلتا، والرقود بسبب الأنباء عن صحة الرئيس الأمريكي ترامب، وفقا لرويترز.

في سياق متصل، أعلن طبيب البيت الأبيض، اليوم، أن "نتائج فحوص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بفيروس كورونا جاءت سلبية وإنه ليس معديا للآخرين".

وهذا من شأنه أن يعزز صناعة النفط الأمريكي الذي تأثر في الفترة الأخيرة حيث شهدت العقود الآجلة رقودا في بعض الأيام، بعد إصابة الرئيس ترامب.