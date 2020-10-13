"سفن ومقاتلات وطائرات مسيرة"... الجيش الإيراني يعلن عن منظومة جديدة نهاية العام

قال قائد البحرية الإيرانية الأدميرال حسين خانزادي، إن القوات المسلحة حققت إنجازات جيدة على صعيد القفزة الإنتاجية، مشيرا إلى أن هناك أخبارا جيدة حول منظومة جديدة نهاية العام الحالي.

وأشار الأدميرال حسين خانزادي إلى إطلاق المرشد الأعلى شعار "القفزة الإنتاجية" على العام الجديد، موضحاً: أن "القفزة الإنتاجية في القوات المسلحة تعني حدوث نقلة نوعية على صعيد الإنتاج الأمني أيضا"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف: "إذا تم استعارة الأمن سيكون هشا للغاية، حيث أن شراء الأسلحة والمعدات والذخيرة وأي شيء ضروري لتوفير الأمن من البلدان الأخرى لن يوفر الأمن المستدام للبلاد"، كما شدد على "أهمية توطين الأمن، فحينما يقال تم تحقيق نهضة الإنتاج، فإن ذلك يحقق قفزة في القدرات الدفاعية والقتالية وإنتاج الأمن، والتي تكتسب قيمة بالغة، وعدم تحققها سيؤدي إلى فقدان الكثير".

ولفت قائد البحرية الإيرانية إلى أن |جهودا كثيرة بذلت في جميع المجالات الدفاعية، بما في ذلك تصنيع السفن والمقاتلات والطائرات المسيرة"، قائلا: "هذه الإنجازات تدل على مدى الجدية التي يتابعها الجيش وخاصة البحرية حول موضوع قفزة الإنتاج في القوات المسلحة".