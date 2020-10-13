أسوأ من التوقعات... ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا

أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا "أو إن إس"، اليوم الثلاثاء، أن معدل البطالة في البلاد ارتفع في الفترة من حزيران/يونيو إلى آب/أغسطس إلى 4.5 في المئة من 4.1 في المئة في الفترة من أيار/مايو إلى تموز/يوليو.

موسكو - سبوتنيك. وكان الخبراء المستطلعة آراؤهم من قبل "رويترز" توقعوا ارتفاع معدل البطالة إلى 4.1 بالمئة. قبل عام بلغت نسبة البطالة في البلاد 3.9 بالمئة.

وأوضح المكتب أنه في الوقت نفسه، بلغ عدد العاطلين عن العمل الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا في الفترة من حزيران/يونيو إلى آب/أغسطس 8.63 مليون شخص في بريطانيا، بانخفاض قدره 3 آلاف مقارنة بمعدل الأشهر الثلاثة المنتهية في تموز/يوليو و 51 ألفًاً - مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وانخفض عدد العاملين البريطانيين الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا في الفترة من حزيران/يونيو إلى آب/أغسطس بمقدار 102 ألف على أساس سنوي وبلغ 32.59 مليون شخص، أو 75.6 بالمئة من السكان العاملين.

ولم يتغير متوسط ​​الأجر الأسبوعي الحقيقي في البلاد، مع الأخذ في الاعتبار العلاوات السنوية، وتوقع المحللون انخفاضه بنسبة 0.6 بالمئة. وارتفع المؤشر باستثناء العلاوات بنسبة 0.8 بالمئة، حيث توقع الخبراء نمواً بنسبة 0.6 بالمئة.