تحييد 4 مسلحين في الشيشان خططوا لهجمات إرهابية

قال رئيس الشيشان رمضان قديروف إن المسلحين الأربعة الذين قامت قوات الأمن بتحييدهم في غروزني كانوا يخططون لهجمات إرهابية.

وكتب قديروف في قناته على "تلغرام"، اليوم الثلاثاء: "تم صباح اليوم في إطار عملية لمكافحة الإرهاب في منطقة أوكتيابرسكي في غروزني القضاء على أربعة من أعضاء إحدى الجماعات المسلحة غير الشرعية، كانوا يخططون لعدد من الهجمات الإرهابية في الإقليم".

وأضاف قديروف أن الوضع في العاصمة الشيشانية "مستقر وهادئ نسبيا، ولم يتم اتخاذ إجراءات تقييدية".

وشدد قديروف: "لقد قضت الشيشان على التشكيلات الإرهابية منذ فترة طويلة. تلقت الأجهزة الأمنية معلومات عن وصول أعضاء جماعة مسلحة غير شرعية من خارج البلاد، وتم اتخاذ تدابير عملية للقبض عليهم. كما ساعد السكان، الذين أبلغوا على الفور عن وجود أشخاص مشبوهين في أحد المنازل الخاصة في تحديد مكان الإرهابيين".

ووفقا للمركز الإعلامي للجنة التنسيق الوطنية قتل خلال تنفيذ العملية ثلاثة من ضباط إنفاذ القانون.