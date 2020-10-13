"الوضع يخرج عن السيطرة"... ألمانيا تتحدث عن نشر 15 ألف جندي

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية اعتزام الحكومة الألمانية نشر ما يصل إلى 15 ألف جندي لدعم السلطات المدنية التي تواجه صعوبات شديدة في معركتها ضد الأعداد المتزايدة من الإصابات بفيروس كورونا، والتي بلغت أعلى مستوى لها منذ أبريل/نيسان.

وبحسب وكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، إن نحو 1300 جندي يقدمون بالفعل المساعدة للإدارة المدنية.

وأضاف المتحدث أن الجيش مستعد لنشر ما يصل إلى 15 ألف جندي من أجل هذه المهمة إذا لزم الأمر.

وتلقت الوزارة 1000 طلب من السلطات المحلية، من أجل الحصول على دعم.

وحذرت الحكومة من أن الأوضاع بدأت تخرج عن السيطرة، إذ إن الموظفين المحليين المكلفين بتعقب المخالطين لإصابات مؤكدة عبر الهاتف أصبحوا يعملون فوق طاقتهم بسبب تزايد أعداد الحالات.

وأظهرت بيانات أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا وصل إلى 323 ألفا و463، وفي سياق متصل، أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 3.483 حالة إصابة جديدة بالمرض في غضون يوم واحد.