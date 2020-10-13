إيران تحدد شرطا قبل الإعلان عن تفاصيل خطة الحل في قره باغ

جددت إيران، اليوم الثلاثاء، التأكيد على استعدادها للتوسط بين أذربيجان وأرمينيا للتوصل إلى حل للأزمة بينهما في منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، "كما أعلنا سابقا، نؤيد أي مبادرة من شأنها أن توقف الحرب بين أذربيجان وأرمينيا، وتثبت وقف إطلاق نار بينهم وتوقف قتل الأبرياء، وفي هذا الصدد، منذ بداية الصراع فإن إيران مستعدة للتوسط بينهما، وقد أعلنا مرارا وتكرارا عن استعدادنا للمساعدة في حل الأزمة وتخفيف التوترات بين البلدين"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف ربيعي، "في الأسبوع الماضي، وفي ضوء المحادثات الدبلوماسية، اتفقت أذربيجان وأرمينيا على وقف إطلاق نار سلمي، وشهدنا انتهاكا مؤلما لوقف إطلاق النار بينهما، وسفكت دماء عدد من النساء والأطفال والسكان الأبرياء في منطقة غنجة التابعة لأذربيجان".

وأكد متحدث الحكومة الإيرانية، "نرحب بوقف الأعمال العدائية في قره باغ كخطوة نحو السلام وعلى أطراف الصراع الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يقوض الخطوات الأولى التي حدثت نحو الحل الدبلوماسي والسلام"، مشيرا إلى أنه "لا يجب أن يتم اتخاذ أي قرار بشأن قره باغ إلا بمشاركة الدول المعنية في هذا الصراع".

وتابع ربيعي، "لا يجب أن يضع الإرهابيون أقدامهم في تلك المنطقة"، لافتا إلى أنه "عندما يتم التوصل إلى اتفاق عام بين الدول المؤثرة في صراع أذربيجان وأرمينيا، وقتها سيتم الإعلان عن تفاصيل الخطة الإيرانية للحل في قره باغ".