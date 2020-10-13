وزير النفط الإيراني: الإنتاج لم يتوقف حتى ليوم واحد بسبب كورونا

قال وزير النفط الإيراني، بيغن زنغنه، اليوم الثلاثاء، إن إنتاج بلاده من النفط لم يتوقف حتى ليوم واحد بسبب جائحة كورونا.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن الوزير، قوله إن "الكادر الصحي الإيراني هو اليوم مرفوع الرأس أمام الشعب الإيراني لما قدمه ويقدمه من خدمات في هذا الشأن".

وأوضح الوزير، خلال مراسم إهداء 141 جهازا للتنفس الصناعي الخاص بمرضى كورونا، أن وزارة النفط كانت الأولى وبسبب حساسية نشاطاتها لم تقم بتعطيل العمل في المجالات النفطية، مؤكدا أنه إذا لم يتم إنتاج النفط فلا يمكن توليد الكهرباء ومياه الشرب".

وتابع: "لم يتوقف إنتاج النفط حتى ليوم واحد بسبب كورونا ولا يمكن تعطيله لأهميته بالنسبة للقطاعات الأخرى".

وقال زنغنه إن "الغذاء والدواء هو للشعب ولكن أمريكا تعلن أنها لن تستهدف الشعب!".

وأشار وزير النفط إلى إنتاج وزارته لمواد التعقيم والتعفير، متابعا: "نحن مستعدون لتقديم المساعدة في جميع المجالات لتقليل الضغوط على الشعب".