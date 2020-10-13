منظمة الصحة: أنواع وأشكال كورونا تظهر عدم وجود موجة ثانية

علقت مديرة الطوارئ الإقليمية في مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي، دوريت نيتسان، عن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من الدول.

وقالت نيتسان خلال مؤتمر صحفي بعنوان "وباء 2020: التحديات والحلول والعواقب": "تُظهر أنواع وأشكال فيروس كورونا أنه لا توجد موجة ثانية من الوباء".

ووفقا لها: "هناك دول حاليًا تشهد زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، لكن هناك أيضًا دول تشهد انخفاضا في عدد الإصابات".

وتابعت نيتسان: "إننا ننظر إلى هذا الوضع على أساس يومي، وندرس الوضع في البلدان التي يوجد فيها انخفاض في عدد الإصابات".

وأشارت نيتسان إلى أن "الكثيرين لا يدركون أن كوفيد - 19 مرض خطير للغاية بسبب حقيقة أن 5% فقط من المصابين به كانوا بحالة حرجة، ولكن هؤلاء الخمسة في المئة يعانون بشدة وحياتهم في خطر".

في 11 آذار / مارس 2020، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كورونا جائحة، وفقًا لآخر الإحصاءات، أصيب أكثر من 37 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وتم الإبلاغ عن أكثر من 1070355 حالة وفاة.