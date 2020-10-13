الصحة العالمية تعلق على إيقاف تجارب لقاح "جونسون أند جونسون" الأمريكي ضد كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية "WHO"، في تعليقها على توقيف تجارب لقاح فيروس كورونا المنتج من شركة "Johnson & Johnson" الأمريكية، إن السلامة أثناء القيام بالتجارب السريرية لأي لقاح هو أمر بالغ الأهمية.

وأعلنت شركة "Johnson & Johnson" في وقت سابق، تعليق تقديم جرعات لقاح "COVID-19" للمشاركين في التجارب السريرية بسبب مرض غير معروف لدى المتطوعين.

وقال متحدث باسم المنظمة لـ"سبوتنيك": "السلامة هي القضية الرئيسية في التجارب السريرية للقاحات. عندما يصاب أحد المشاركين في التجارب بمرض غير مبرر، من المحتمل أن يكون مرتبطًا باللقاح الذي هو أساسا قيد الدراسة".

وأضاف: "يسعدنا أن نرى مطوري اللقاحات ملتزمين بالتعليمات العلمية للتجارب ويلتزمون بالإرشادات القياسية والمبادئ التوجيهية لتطوير اللقاح".

وقالت شركة "Johnson & Johnson" للصناعات الدوائية الأمريكية إنها علقت تجاربها السريرية على لقاحها التجريبي المضاد لكورونا المستجد (كوفيد-19) بعد ظهور أعراض مرض غير مبرر على أحد المشاركين في التجارب.

وأعلنت المجموعة في بيان لها، أن قرار وقف التجارب هو قرار مؤقت ويشمل كل عمليات التلقيح الإضافية في كل التجارب السريرية، بحسب موقع "usatoday" الأمريكي.

وأشارت إلى أنه من غير المعروف ما إذا كان المرض المجهول مرتبطًا باللقاح لكن البروتوكولات السريرية تتطلب وقفة أثناء التحقيق فيها.

وتنص بروتوكولات "جونسون أند جونسون" على أنه عند حصول أي حدث ضار خطير خلال إجراء دراسة ما، يتم تعليق الدراسة لتبيان ما إذا كان هذا الحدث مرتبطا بالعقار الجاري تقييمه وتحديد ما إذا كان بالإمكان استئناف الدراسة.