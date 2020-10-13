رئيس الوزراء البولندي يعزل نفسه بعد اتصاله بمصاب

أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي، اليوم الثلاثاء، إنه سيخضع "للحجر الصحي" بعد اختلاطه بموظف أثبتت الاختبارات إصابته بفيروس كورونا.

وقال مورافيسكي في منشور على "الفيسبوك": "بسبب اتصالي مع مصاب بفيروس كورونا، سأعزل نفسي في الحجر الصحي. أبلغكم أن الحكومة تعمل بشكل طبيعي وأنا على تواصل دائم مع الزملاء! بدءًا من اليوم، أنتقل إلى العمل عن بُعد".

في وقت سابق، قال مورافيسكي إن الحكومة البولندية لا تستبعد إمكانية فرض نظام طوارئ بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وذكر أيضًا أن الحكومة البولندية قررت إعادة نظام ارتداء الكمامات الطبية في البلاد للحد من انتشار وباء كورونا.