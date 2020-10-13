"نيويورك تايمز": على طريقة الحكام المستبدين... ترامب يستغل السلطة ضد خصومه

نشرت صحيفة "New York Times" تقريراً بعنوان "على طريقة الحكام المستبدين، ترامب يستغل سلطة الدولة ضد خصومه السياسيين"، ألقت فيه الضوء على قرارات الرئيس الموجهة ضد منافسه المباشر في الانتخابات الرئاسية جو بايدن.

وأكدت الصحيفة أن ترامب يستخدم صلاحياته كرئيس لمحاربة رموز الحزب الديمقراطي لأغراض انتخابية لا تراعي اعتبارات الأمن القومي للولايات المتحدة.

News Analysis: Presidential historians say there is no case in modern times where the U.S. president has so plainly used his powers to take political opponents off the field — or has been so eager to replicate the behavior of strongmen.https://t.co/nJ91OJSec6 — The New York Times (@nytimes) October 11, 2020

​وأوضحت الصحيفة أن ترامب انتقل بمخيلته كرئيس إلى آفاقٍ جديدة بأوامره لوزير خارجيته أن يرفع السرية عن آلاف رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهيلاري كلينتون، إلى جانب إصراره على أن يُصدر وزير العدل لوائح اتّهام ضد باراك أوباما وجو بايدن.

إذ قال ترامب على قناة Fox Business: "ما لم يُوجّه بار لوائح الاتهام إلى هؤلاء الأشخاص بتهمة ارتكاب جرائم -وأكبر جريمة سياسية في تاريخ بلادنا- فلن أشعر بالرضا إلّا في حال فوزي بالانتخابات. وفي حال عدم فوزي، فسوف أرفض الأمر برمته".

واستهجنت الصحيفة سلوك ترامب الذي يقول بكل صراحة إنّ الملاحقات القضائية، مثلها مثل لقاحات فيروس كورونا، لن تُفيده في حال جاءت بعد الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، أي موعد إجراء الانتخابات الأمريكية.

وأشارت الصحيفة أنه لطالما كانت رؤية ترامب للرئاسة تميل إلى استخدام السلطات المطلقة للرئيس، في نسخةٍ مصغّرة عن شركة العائلة التي يترأسها، إذ قال للشباب العام الماضي خلال قمةٍ لمنظمة Turning Point USA اليمينية، في إشارةٍ إلى جزئية الدستور التي تتعلّق بسلطات الرئيس: "لدي المادة الثانية، التي تمنحني الحق لفعل ما أُريده كرئيس، لكنّني لا أتحدّث عن ذلك حتى".

وسعى الرئيس الأمريكي مرارا للتشكيك في شرعية الانتخابات، بسبب مخاوفه بشأن التصويت عبر البريد الذي شجع عليه الديمقراطيون خلال جائحة فيروس كورونا.

وكان ترامب قد عبر عن اعتقاده بأن الأمر سينتهي بانتخابات 2020 الرئاسية في المحكمة العليا، مضيفا أنه "يعتقد بأن هذا هو سبب أهمية وجود تسعة قضاة".