ترامب يرقص "رقصة كورونا" أمام الناخبين... فيديو

ورقص دونالد ترامب على المسرح أمام الناخبين على أنغام أغنية "جمعية الشبان المسيحيين"، إذ بدا الرئيس فرِحاً وهو يرقص وسط تشجيع جماهيره وتفاعلهم، بحسب ما ذكرت ىالصحيفة.
Did Trump look great tonight or what? His energy is higher than ever 😀pic.twitter.com/kMDRXUbUfy— Susan St. James (@SusanStJames3) October 13, 2020
يأتي هذا خلال عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحملة الانتخابية في فلوريدا، الإثنين 12 أكتوبر/تشرين الأول 2020، للمرة الأولى، منذ أن أعلن إصابته بفيروس كورونا، زاعماً أنه قوي، وأعرب عن أمنيته في تقبيل النساء والرجال.
My POTUS ❤️ @realDonaldTrump pic.twitter.com/YQOMRt5bbO— Ryann McEnany (@RyannMcEnany) October 13, 2020
ويسعى ترامب حالياً إلى تغيير مسار السباق الانتخابي بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي على المستوى الرسمي وبعض استطلاعات الرأي في الولايات أنه يتراجع في السباق الانتخابي أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن.
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