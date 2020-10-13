بيلاروسيا...تيخانوفسكايا توجه "إنذارا نهائيا" للحكومة وتهدد بإضراب الشركات

وجهت المرشحة السابقة لرئاسة بيلاروسيا سفيتلانا تيخانوفسكايا، "إنذارا نهائيا" للسلطات، قائلة إنه في غضون 13 يوما ستضرب جميع الشركات في البلاد إذا لم يتم تلبية مطالب المعارضة.

ووجهت تيخانوفسكايا رسالة على صفحتها الخاصة على "تلغرام" جاء فيها: "لقد مر شهران من الأزمة السياسية والعنف وانعدام القانون، وكان لدينا ما يكفي. في 25 تشرين الأول (أكتوبر) أعلنا إنذارا شعبيا. وأمام النظام 13 يوما للوفاء بثلاثة متطلبات إلزامية: الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يجب أن يعلن استقالته، ويجب إيقاف العنف في الشوارع ويجب الإفراج عن جميع السجناء السياسيين".

ويشير إلى أنه إذا لم يتم تلبية مطالب المعارضة بحلول 25 أكتوبر ، "ستخرج البلاد بسلام إلى الشوارع بإنذار شعبي" ، وفي 26 أكتوبر "سيبدأ إضراب وطني لجميع المؤسسات، وسيتم إغلاق جميع الطرق، وستنهار المبيعات في متاجر الدولة"، مضيفة "لديك 13 يوما للوفاء بشروط ثلاثة. لدينا 13 يوما للاستعداد، وطوال هذا الوقت سيواصل البيلاروسيون احتجاجهم السلمي والمستمر".

وبحسب قولها، فإن المعارضة قالت مرات عديدة إنها مستعدة للحوار والمفاوضات مع السلطات، لكن "الحديث خلف القضبان ليس حوارا"، قائلة: "ضرب شعبك بعد إعلان استعداده للتفاوض ليس حوارا. يقتل لوكاشينكو مستقبله ويحاول جر المسؤولين ومسؤولي الأمن والشعب البيلاروسي بأكمله معه. لكننا لن نسمح بذلك".

في وقت سابق، دعت المعارضة البيلاروسية بالفعل شركات البلاد إلى الإضراب، وشكلت لجان الإضراب في عدد منها، ومع ذلك لم يحدث إضراب واسع النطاق وفي بعض الشركات، على سبيل المثال، في بيلاروسكالي، توقفت بعض العمليات التكنولوجية. الآن تعمل الشركات البيلاروسية المملوكة للدولة كالمعتاد.

بدأت احتجاجات المعارضة الضخمة في جميع أنحاء بيلاروسيا في 9 أغسطس/آب، بعد الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها ألكسندر لوكاشينكو للمرة السادسة - وفقًا للجنة الانتخابات المركزية، حصل على 80.1% من الأصوات.