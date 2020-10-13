"تايسون" يثير قلق معجبيه بعد مقابلة مع "مورغان" و"ريد"

ترك مايك تايسون معجبيه "قلقين" وخائفين على صحته بعد مقابلة أجراها معه المذيعان بريس مورغان وسوزانا ريد.

تايسون 54 عامًا ، بدا وكأنه يغمغم في كلماته ويتحدث بشكل غير متماسك، ويدل رأسه عدة مرات، ويغلق عينيه في بعض أوقات المقابلة.

وبحسب صحيفة "الصن" البريطانية فإن تايسون بدا وكأنه الرجل الأسوء في طريقه للترويج لمعركته في 28 نوفمبر ضد روي جونز جونيور.

وقد بدا المضيفان حسب تعبير الصحيفة غير مرتاحين أثناء الدردشة هذا الصباح، وفي بعض الأحيان لم يعرفا أين يبحثان.

في مرحلة ما ، سأل ريد تايسون عن رأيه في جونز جونيور البالغ من العمر 51 عامًا كمنافس في الحلبة، فتمتم تايسون، الذي بدا مترنحًا بعد وصوله مباشرة من لوس أنجلوس: "لا يهمني ما يقوله عني بصفتي خصمًا، أنا مستعد فقط للقتال ليلة السبت، 28 نوفمبر".

في لقطة أخرى، التقطت الكاميرات تايسون ورأسه في حضنه تقريبًا بينما سأله ريد عن مخاوفه من القتال مرة أخرى في سنه.

رفع تايسون رأسه أخيرًا - لكن رده بدا مختلطًا: "أعتقد أنه من الرائع جدًا أننا نتقاتل معًا، المعركة التي كان يجب أن نخوضها في وقت سابق ولكن للأسف نواجهها الآن وسيكون ذلك رائعًا".

أحد المشاهدين الذي كان يشاهد من المنزل كتب عبر تويتر يقول: "مايك تايسون صدمنا تمامًا في مقابلته هذا الصباح، وغرد آخر: "حادث سيارة مطلق لمقابلة على #gmb مع مايك تايسون".

وكتب مقدم البرامج التليفزيونية أليكس بيريسفورد: "آمل أن يكون مايك تايسون متعبًا؟ في هذه المقابلة علىgmb".

ورداً على بيريسفورد، قال مشاهد آخر: "كنت أفكر في الأمر نفسه. من المؤكد أنه يبدو غير طبيعي، مستحيل أن يقاتل بالتأكيد؟، وكتب آخر: "كانت تلك مقابلة صادمة".

وكتب مغرد آخر: "كان هذا أكثر من مجرد تعب، لقد كان تحت تأثير شيء ما! لا أصدق أنهم سمحوا بالمقابلة! غير محترف".

وعلق معجب آخر مهتم: "ماذا شاهدت للتو؟ هل أنا الوحيد الذي لم يستطع فهم كلمة واحدة مما قالهMikeTyson".

ظهر تايسون في حوالي الساعة 6.50 من صباح اليوم (حوالي الساعة 10.50 مساءً في الولايات المتحدة).

وقد أذهل الملك السابق للوزن الثقيل العالم وكل متابعيه عندما أصدر مقاطع فيديو تدريبية قبل قتاله المذهل في العودة.

بدا تايسون الذي قاتل آخر مرة منذ 15 عامًا ، حادًا على قدميه وبدا أنه لم يفقد أيًا من القوة الشرسة التي جعلته أحد أكبر الأسماء في الرياضة طوال التسعينيات.

وكان تايسون قد أعلن في أبريل أنه يعتزم العودة، وخضع لعملية تحول مذهلة في جسمه قبل عودته إلى الحلبة.

وقد اشتهر تايسون - الذي ادعى مؤخرًا أنه دخن ما قيمته 33000 جنيه إسترليني من الحشيش شهريًا - بأنه عانى من إدمان المخدرات والمشروبات طوال حياته المهنية.

وقال إنه تناول الكوكايين والماريجوانا قبل لحظات من معركته في يونيو 2000 ضد لو سافاريزي.