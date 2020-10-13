الإمارات: "أوبك+" تعتزم تخفيف تخفيضات النفط اعتبارا من يناير المقبل

قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، اليوم الثلاثاء، إن "أوبك+" تعتزم التحرك صوب تخفيف تخفيضات إنتاج النفط اعتبارا من يناير/ كانون الثاني العام المقبل كما هو مخطط لها.

وأضاف، في منتدى معلومات الطاقة، "نحن في أوبك+ وضعنا خطة وتلك الخطة... بدأت بتخفيض ما يقرب من عشرة ملايين أو 9.7 مليون برميل (يوميا). جرى تخفيض هذه الكمية، وسيتم تقليصها مرة أخرى في نهاية هذا العام بينما نتجه نحو عام 2021".

وتابع "نعتقد أن هذا هو الحجم المحسوب لتلبية الطلب العائد".

وقالت منظمة أوبك، اليوم الثلاثاء، إن وتيرة انتعاش الطلب العالمي على النفط ستكون أكثر بطئا في 2021 مما كان يُعتقد سابقا في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وهو ما يضاف إلى العوامل المعاكسة التي تواجهها المنظمة وحلفاؤها في سبيل تحقيق التوازن بالسوق.

وذكرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري إن الطلب سيرتفع 6.54 مليون برميل يوميا في العام المقبل إلى 96.84 مليون برميل يوميا. وتقل الزيادة المتوقعة بمقدار 80 ألف برميل عما كان متوقعا قبل شهر.