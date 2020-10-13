قناة إسرائيلية تتهم مستوطنين يهود بالاعتداء على طاقمها في رام الله... فيديو

تعرض طاقم قناة إسرائلية للضرب من قبل مستوطنين يهود خلال مواجهات مع مزارعي زيتون فلسطينيين وسط الضفة الغربية.

زار طاقم لقناة "12" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، قرية برقة قرب رام الله، ووثق المواجهات التي اندلعت عندما دفع أحد المزارعين الفلسطينيين مستوطنا من البؤرة الاستيطانية عوز عتسيون القريبة.

إلا أن طاقم القناة لم يسلم من هجوم المستوطنين، حيث تعرض المراسل أوهاد حيمو للضرب بهراوة من قبل مستوطن مقنع الوجه.

وحول أسباب المواجهات، قالت القناة إن شبانا من مستوطنة عوز عتسيون القريبة من قرية برقة حاولوا منع مزارعين فلسطينيين من المرور إلى أراضيهم القريبة لقطف الزيتون، ليتطور الموقف إلى شجار.

وخلال الشجار بدأ المستوطنون في إلقاء الحجارة تجاه طاقم القناة الإسرائيلية والهجوم عليهم، واصفين إياهم بـ "خائني شعبهم".

אוהד חמו מותקף על ידי מתנחלים סמוך לכפר בורקה. בושה.@ohadh1 pic.twitter.com/hraVPfyr7r — חיים יעקב (@Chaim_yakov) October 13, 2020

وقالت القناة إن الفيديو الكامل الذي يوثق اعتداء المستوطنين سيتم بثه كاملا مساء اليوم الثلاثاء.

وانتهى الشجار بوصول قوات من الجيش الإسرائيلي للمكان، وأسفر عن إصابة 4 فلسطينيين تم نقلهم إلى مستشفى في رام الله.

وبدأ موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية منذ ستة أيام، وعادة ما يشهد اعتداءات متكررة من المستوطنين على المزارعين، وحرق وتقطيع الأشجار وسرقة المحصول، ومنع المزارعين من الوصول لأراضيهم، بحسب مسؤولين فلسطينيين وسكان محليين.