ترامب يقيم حالة "الخرف" التي يعاني منها بايدن

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن "الخرف" الذي يعاني منه جو بايدن "يزداد سوءًا"، وادعى ترامب أن نائب الرئيس السابق، نسي اسم السيناتور ميت رومني في خطاب يوم الأمس لهذا السبب.

وقال ترامب: "ميت لا يمكن أن يكون سعيدا بشأن هذا! كما قال جو أمس إنه يترشح لمجلس الشيوخ (مرة أخرى) ونسي تمامًا المكان الذي كان فيه (الدولة الخطأ!)، جو لم يكن أبدًا رجلاً لطيفًا، لذلك من السهل ملاحظة هذا "الخرف" الواضح والذي يزداد سوءًا بسرعة غير مقبولة!"، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

Mitt can’t be thrilled about this! Joe also said yesterday he’s running for the U.S. Senate (again) and totally forgot where he was (wrong State!). Joe has never been a nice or kind guy, so it’s easier to find this obvious & rapidly getting worse “dementia” unacceptable for USA! https://t.co/QIpH7RDfAV — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 13, 2020

​قال بايدن في وقت سابق، في إشارة إلى رومني، السيناتور الجمهوري من ولاية يوتا وحاكم ماساتشوستس السابق الذي خاض الانتخابات ضد الرئيس باراك أوباما في عام 2012: "قد تتذكر، لقد واجهت مشكلة عندما كنا ننافس السيناتور الذي كان من طائفة المورمون"، دون أن يذكر اسمه.

يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه كان يجب عدم السماح للديمقراطي جو بايدن بالترشح للانتخابات الأمريكية المقرر إقامتها في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وغرد ترامب عبر "تويتر" قبل أسابيع، تزامنا مع المناظرة التي أقيمت بين نائبه مايك بنس، والسيناتور، كامالا هاريس، المرشحة لمنصب نائب الرئيس للمرشح الديمقراطي بايدن.

وقال ترامب إن "بايدن متورط مع أوباما وكلينتون بخيانة أمريكا"، مشيرا إلى أن بايدن كان يعارض التخلص من أسامة بن لادن، زعيم تنظيم "القاعدة" السابق.