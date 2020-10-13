برنامج الأغذية العالمي: نحتاج إلى 6.8 مليار دولار لتفادي مجاعة عالمية

أعلن برنامج الأغذية العالمي، اليوم الثلاثاء، أنه بحاجة إلى جمع 6.8 مليار دولار خلال الأشهر الستة المقبلة، وذلك لتجنب حدوث مجاعة في ظل جائحة كورونا التي تضرب العالم.

وقال ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي للبرنامج، في مؤتمر لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) إنه: "لا يزال يتعين علينا جمع الكثير من المال لنضمن تفادي المجاعة"، بحسب وكالة "رويترز".

وأوضح المدير التنفيذي للبرنامج، أن سبعة ملايين شخص ماتوا جوعا خلال العام الجاري، بينما أودت جائحة كورونا بحياة مليون شخص آخرين ويمكنها أن تتسبب في تفاقم الجوع على مستوى العالم.

وذكر البرنامج التابع للأمم المتحدة أنه جمع حتى الآن 1.6 مليار دولار من المبلغ المطلوب لمواجهة المجاعة.

وفاز البرنامج بجائزة نوبل للسلام، يوم الجمعة، تكريما لجهوده في منع استعمال الجوع سلاحا في الحروب والصراعات.