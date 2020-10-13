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    وزير الطاقة الإسرائيلى يوفال شتاينتس ورئيس الحكومة نتنياهو

    موقع عبري: إسرائيل تبلغ لبنان بإمكانية التوصل لاتفاق حول ترسيم الحدود في غضون أسابيع

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    أبلغت إسرائيل لبنان، اليوم الثلاثاء، أنه حال كانت المحادثات التي ستنطلق غدا بين الجانبين حول ترسيم الحدود البحرية "إيجابية"، فسيكون بالإمكان التوصل إلى اتفاق خلال أسابيع، بحسب إعلام عبري.

    جاء ذلك في تصريحات للصحفيين أدلى بها مسؤولون بوزارة الطاقة الإسرائيلية، لوسائل إعلام عبرية بينها موقع "واللا".

    وقال المسؤولون الإسرائيليون في رسالة للوفد اللبناني الذي سيشارك في المحادثات المقررة غدا الأربعاء حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، إنه حال خاض اللبنانيون المفاوضات بـ "نهج إيجابي وعملي فسيكون من الممكن التقدم بسرعة والتوصل إلى اتفاق خلال أسابيع أو شهور".

    ونقل الموقع عن مسؤول بوزارة الطاقة الإسرائيلية لم يسمه قوله :"سنخوض المفاوضات بشكل عملي بهدف حل الخلاف حول حدود المياه الاقتصادية بين البلدين".

    وتابع :"لا يدور الحديث عن عملية سلام، أو تطبيع، بل هدف محدد هو حل خلاف تقني واقتصادي بسيط يحول دون تنمية موارد الغاز والنفط بشرق البحر المتوسط".

    وأضاف المسؤول الإسرائيلي :"إن كان الطرف الآخر (اللبنانيون) يسعون للتفاوض من أجل هزيمة العدو الصهيوني فلن يكون هناك تقدم وسيبقى اللبنانيون في الوضع الذي هم عليه الآن دون أن يتمكنوا من فتح حقول الغاز التابعة لهم".

    واستدرك وفق موقع "واللا" قائلا:"لكن إذا ما جاء الطرف الآخر بنهج عملي، فسيقابلون على النحو ذاته من الجانب الإسرائيلي. ونتمنى أن نتمكن من التقدم خلال أسابيع أو شهور، وهذا أفضل من الاستمرار والتعثر لعشر سنوات أخرى".

    ومن المقرر أن تنطلق المفاوضات بين إسرائيل ولبنان لترسيم الحدود البحرية صباح الغد بمقر قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في بلدة الناقورة الحدودية، بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

    وتبلغ المنطقة الغنية بالنفط والغاز المتنازع عليها منذ سنوات بين تل أبيب وبيروت في البحر المتوسط (البلوك 9) نحو 860 كم مربع.

     

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    الكلمات الدلالية:
    مفاوضات, البحر المتوسط, الغاز, قوات اليونيفيل, لبنان, إسرائيل
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