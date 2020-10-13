دراسة بريطانية: احذروا اجتماع "الأنفلونزا" و"كورونا"

أشارت أبحاث الصحة العامة في إنجلترا (PHE) إلى أن الأشخاص المصابين بالأنفلونزا وفيروس كورونا خلال الموجة الأولى - بين يناير وأبريل - كانوا أكثر عرضة لخطر المرض الشديد والوفاة.

وبحسب جريدة "ذا صن" ذكرت دراسة PHE أن فرصة وفاة مرضى الفيروس التاجي تتضاعف تقريبًا إذا أصيبوا بالأنفلونزا في نفس الوقت.

وقد دفعت النتائج ثلاثة من كبار الأطباء في البلاد - الدكتورة إيفون دويل والبروفيسور جوناثان فان تام والدكتور نيكيتا كناني - إلى حث جميع الأشخاص المؤهلين للحصول على لقاح ضد الأنفلونزا.

ويتم حاليًا تقديم لقاحات الإنفلونزا المجانية إلى 30 مليون بريطاني كجزء من أكبر برنامج تطعيم تابع لـ NHS في التاريخ.

ومع ذلك ، فقد ورد أن اللقاح "ينفد في جميع أنحاء المملكة المتحدة" مما أثار مخاوف من أن كبار السن قد لا يدركون حقهم فيه قبل ذروة الشتاء.

قالت الكلية الملكية للممارسين العامين (RCGP) إنه من "الضروري" أن يتم تطعيم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا بحلول نهاية نوفمبر".

وقال جريج كلارك رئيس لجنة العلوم بمجلس العموم، لصحيفةThe Telegraph: "إن قمع الإنفلونزا يساعد في محاربة Covid من خلال تقليل عدد الأشخاص الذين يعانون من أعراض شبيهة بـ Covid والذين يحتاجون إلى عزل واختبارهم، ومن خلال تقليل شدة تأثير على أولئك الذين يصابون بـ Covid".

وتابع:"من الضروري أن يتمكن أكبر عدد ممكن من الناس من الحصول على لقاح الأنفلونزا هذا الخريف".

وقال: "إن المنتدى الاقتصادي العالمي يصفها بصراحة ويقول إذا كنت ترغب في تقليل تأثير Covid-19 احصل على لقاح الأنفلونزا".

وأوضح أن: "الإنفلونزا وفيروس Covid-19 مرضان فيروسيان ينتشران بشكل أساسي عن طريق الجهاز التنفسي، ومع عودة الطقس البارد إلى نصف الكرة الشمالي وقضاء المزيد من الوقت في الداخل، سيزداد خطر انتقال الفيروسين".

وتستشهد صحيفة ديلي ميل بدراستين كبيرتين أجريتا على 100000 شخص في إيطاليا والبرازيل، ووجدتا أن الزيادة الطفيفة في لقاحات الإنفلونزا أدت إلى انخفاض كبير في عدد المرضى الذين يحتاجون إلى العناية المركزة على الرغم من جائحة كوفيد.

فعندما تم تحصين أقل من 30 في المائة من المرضى ضد الإنفلونزا، كان معدل الوفيات من فيروس كورونا حوالي 150 لكل 100 ألف شخص، ولكن في المناطق التي تم فيها تلقيح 70 في المائة، انخفض عدد الوفيات بشكل كبير إلى أقل من عشرة لكل 100 ألف نسمة.

وبناء على هذه النتائج الواعدة، حث باحثون في جامعة ميلانو في إيطاليا وجامعة ساو باولو في البرازيل جميع الحكومات على دفع برامج التطعيم ضد الإنفلونزا لحماية الناس أثناء الوباء.

يقول بيتر أوبنشو خبير الجهاز التنفسي في إمبريال كوليدج لندن: "هذه أخبار رائعة وتعني أن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا في المملكة المتحدة أكثر أهمية".

وأضاف: "هذه النتائج من دراسات شملت أعدادًا كبيرة من الناس مهمة حقًا، هذا يعني أن لقاح الإنفلونزا هو الآن أيضًا سلاح من حيث الوقاية من فيروس كورونا - يحتمل أن يكون أحد الإجراءات الفعالة القليلة التي يمكننا اتخاذها هذا الشتاء."

وقد أطلقت Asda هذا الشهر أول خدمة لقاح الأنفلونزا من سيارة إلى أخرى في المملكة المتحدة لمساعدة الناس في الحصول على التطعيم دون الاضطرار إلى الخروج من سياراتهم.

ومن المقرر أن يحصل الأطباء الإنجليز على إمدادات إضافية من لقاح الإنفلونزا هذا الشتاء في محاولة لتقليل الضغط على الخدمات الصحية وسط ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كتبت الكلية الملكية للأطباء الممارسين إلى وزير الصحة، مات هانكوك للحصول على تأكيدات بأنهم سيحصلون على جرعات كافية من اللقاح للتعامل مع الطلب.

وردت وزارة الصحة بأن "الأطباء يجب أن يسلموا اللقاحات من مخزونهم، ويمكنهم بعد ذلك تقديم طلبات من منتصف أكتوبر للحصول على إمدادات إضافية من المخزون المؤمن من الحكومة ليتم تسليمها من نوفمبر".

وسيتم توفير اللقاحات للفئات المعرضة للخطر مثل 65 عامًا وما فوق، والنساء الحوامل وأولئك الذين يعانون من ظروف موجودة مسبقًا، بالإضافة إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية في الخطوط الأمامية.