نافيا تخصيص سيارة مصفحة لها... نتنياهو "يتغنى" بزوجته القوية

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن يكون قد خصص سيارة مصفحة لزوجته سارة، متغنيا بالأخيرة لتحملها ما أسماه بـ"اضطهاد وأكاذيب الإعلام".

وبحسب موقع القناة السابعة الإسرائيلية، هاجم نتنياهو في منشور بحسابه على موقع "فيسبوك" صحيفة "يديعوت أحرونوت"، التي سبق ونشرت اليوم خبرا قالت فيه إن سيارة مصفحة تصل قيمتها إلى 1.5 مليون شيكل ستصل قريبا لزوجته سارة.

ووصف نتنياهو الخبر بـ "الكاذب وغير الحقيقي"، الذي تم نشره بينما هو منشغل في "مباحثات منذ الصباح حول استراتيجية الخروج من كورونا"، في الإشارة للإغلاق الذي تفرضه بلاده منذ 18 سبتمبر/ أيلول للحد من تفشي الوباء.

وكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي مخاطباً سارة: "زوجتي الحبيبة، كل التقدير لك على موقفك القوي في مواجهة اضطهاد وأكاذيب الإعلام. شكرا لأنك ورغم كل شيء تواصلين العمل فقط من أجل مواطني إسرائيل ومن أجل أسرتنا".