قائد الجيش الأمريكي يعود إلى البنتاغون بعد الحجر الصحي

عاد رئيس أركان الجيش إلى البنتاغون، اليوم الثلاثاء، في إشارة إلى أن هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي بدأت في التحرك نحو إنهاء الحجر الصحي بعد ذعر من فيروس كورونا في اجتماع رفيع المستوى مؤخرا.

وثبتت إصابة اثنين من كبار المسؤولين العسكريين الذين حضروا الاجتماع في وقت سابق من هذا الشهر بفيروس كورونا، مما أدى إلى دخول جميع رؤساء الأركان المشتركة للجيش تقريبا إلى الحجر الصحي الأسبوع الماضي، بحسب وكالة "رويترز".

وقال رئيس أركان الجيش الأمريكي، الجنرال جيمس ماكونفيل، خلال مؤتمر صحفي في البنتاغون، "خضعت لفحص هذا الصباح والنتيجة سلبية، وسمح الأطباء لي بالعودة".

وكشفت قوات خفر السواحل، الأسبوع الماضي، أن الاختبارات أثبتت إصابة الأميرال تشارلز راي نائب قائد خفر السواحل بالفيروس. وكان راي قد حضر اجتماعا الأسبوع الماضي مع قادة الجيش ومن بينهم الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة.

وقال البنتاغون في بيان "بدافع الحذر الشديد سيدخل جميع المخالطين المحتملين عن قرب في هذه الاجتماعات حجرا صحيا ذاتيا وتم إجراء اختبارات لهم هذا الصباح".

وأضاف "لم تظهر أية أعراض على مخالطين في البنتاغون وليس لدينا اختبارات إيجابية إضافية نبلغ عنها في الوقت الحالي".