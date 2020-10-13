الدفاع الصينية: الصين والهند تحرزان تقدما في المفاوضات بشأن قضية الحدود

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، اليوم الثلاثاء، أن الصين والهند تمكنتا عقب الجولة الحالية من المحادثات حول التسوية في منطقة لاداخ الحدودية من التقدم في فهم مواقف كل منهما واتفقتا على التوصل إلى قرار مقبول للطرفين حول سحب القوات في أقرب وقت ممكن.

بكين - سبوتنيك. وقال المتحدث بهذا الصدد: "الطرفان تبادلا وجهات النظر بشكل صريح وشامل وبناء حول مسألة انسحاب القوات على طول خط السيطرة الفعلية في القطاع الغربي من الحدود الصينية الهندية"، مضيفا بأن "الطرفين اعترفا بأن الجولة الحالية من المفاوضات كانت إيجابية وبناءة، وساعدت على تحسين فهم مواقف كل منهما".

وأضاف بأن "الطرفين اتفقا على مواصلة الحوار والتعاون عبر القنوات العسكرية والدبلوماسية وكذلك التوصل إلى قرار مقبول من الطرفين حول انسحاب القوات في أقرب وقت ممكن".

هذا وكان ممثلو وزارتي الدفاع الصينية والهندية، قد عقدوا أمس الإثنين، الجولة السابعة من المحادثات لحل القضايا الحدودية.

واندلع اشتباك في 15 حزيران/ يونيو الماضي، بين الجيشين الصيني والهندي، في وادي جالوان المرتفع في منطقة لداخ وبحسب الجيش الصيني، في مساء يوم الـ15 من حزيران/ يونيو، في منطقة حدود وادي جالوان انتهك الجيش الهندي التزاماته، وعبر خط السيطرة الفعلية مرة أخرى بشكل غير قانوني ونفذ بشكل متعمد ضربة استفزازية، ما أدى إلى اشتباك عنيف، سقط خلاله قتلى وجرحى.

ويمثل خط السيطرة الفعلي خطا حدوديا بحكم الأمر الواقع، تنتشر فيه القوات على الجانبين في مواجهة بعضهما البعض.