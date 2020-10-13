رئيس وزراء أرمينيا: استمرار أذربيجان في العمل العسكري مرتبط بموقف تركيا

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، أن أذربيجان ستستمر في العمل العسكري في ناغورني قره باغ إذا لم تغير تركيا موقفها بشأن هذه القضية.

وقال باشينيان في تصريح لوكالة "رويترز": أعتقد أن أذربيجان ستواصل العمليات العسكرية بشأن ناغورني قره باغ إذا لم تغير تركيا موقفها بشأن هذه القضية".

وبرأيه أن موقف تركيا من الصراع بشأن ناغورني قره باغ يهدف إلى توسيع نفوذها في منطقة جنوب القوقاز.

وأضاف "على أذربيجان وأرمينيا تقديم تنازلات في أية محادثات بشأن التوصل إلى تسوية حول ناغورني قره باغ".

واتهم رئيس وزراء أرمينيا في تصريحاته وزير خارجية تركيا بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار " بتحريض أذربيجان على مواصلة القتال ".

وكانت موسكو قد أعلنت، فجر الـ 10 من تشرين الأول/ أكتوبر، عن توصل وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرميني، عقب محادثات استمرت 10 ساعات، إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في قره باغ وتبادل الأسرى وجثامين القتلى، إلا أنه عقب وقت قصير من بدء سريان وقف إطلاق النار، تبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بخرق الاتفاق.

يذكر أن الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان كانت قد تجددت، في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، في أعنف جولة من الصراع المستمر منذ نحو ثلاثة عقود، وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقطاب مسلحين.