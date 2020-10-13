سقوط صاروخ عشوائي داخل الأراضي الإيرانية

أعلن مساعد محافظ أذربيجان الشرقية (شمال غربي إيران) للشؤون السياسية والأمنية الإيراني، عليار راستكو، عن سقوط صاروخ عشوائي داخل المحافظة.

وذكرت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الصاروخ سقط بسبب حرب قرة باغ الدائرة بين جمهورية أذربيجان وأرمينيا ، على إحدى القرى التابعة لمدينة هريس، الواقعة على بعد 70 كم من مدينة تبريز مركز المحافظة.

ونقلت الوكالة عن عليار راستكو أن هذا الصاروخ سقط في الأراضي الزراعية لقرية "آقا علي ولي" التابعة لمدينة هريس، وأن انفجار الصاروخ لحسن الحظ لم يؤد إلى وقوع أضرار بشرية ومادية.

وأوضح راستكو أن مسؤولي الأجهزة الإيرانية المعنية حضروا إلى مكان سقوط الصاروخ.

يشار إلى أنه منذ اندلاع الاشتباكات بين جمهورية أذربيجان وأرمينيا حول منطقة قرة باغ، قبل أكثر من 3 أسابيع، سقطت حتى الآن، أكثر من 50 قذيفة هاون في المناطق الحدودية التابعة لمدينة خدا آفرين بمحافظة أذربيجان الشرقية، الواقعة شمال غربي إيران.