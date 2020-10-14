لودريان: الحياد ضروري لفرنسا بالنسبة للنزاع في قاره باغ

أعلن ​وزير الخارجية​ الفرنسي، ​جان إيف لودريان​، رفضه لدعوات أعضاء الجمعية العامة للفرنسيين المنتخبين للوقوف إلى جانب ​الأرمن​ في نزاع ​قاره باغ، معتبرا أن الحياد ضروري ل​فرنسا​ ومرتبط بوضعها كوسيط.

ونقلت وكالة أوروبية تصريحات وزير الخارجية الفرنسية الذي قال: "التفويض الممنوح لنا من قبل منظمة الأمن والتعاون في ​أوروبا​ عام 1994 مع ​روسيا​ و​الولايات المتحدة​ الأمريكية يفرض علينا الحياد ودور الوسيط للدول الثلاث في إطار ما يسمى بمجموعة ​مينسك​".

وأضاف، قائلا إنه "لن نكون شرعيين بعد الآن إذا انحزنا إلى أحد البلدين، فرنسا تحافظ على علاقة ثنائية وثيقة مع ​أرمينيا​ ولدينا أيضا علاقة طويلة الأمد مع ​أذربيجان​".

ودعا أكثر من 170 من رؤساء ​البلديات​ ونائبا وعضو ​مجلس الشيوخ الفرنسي​ ​باريس​ إلى الخروج من موقفها الحيادي في مواجهة "العدوان الأذربيجاني على الأرمن" في قره باغ.