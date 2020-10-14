المرحلة الثالثة لتجارب اللقاح الكازاخستاني ضد كورونا تستمر حتى نهاية أبريل 2021

أعلن وزير الصحة الكازاخستاني، أليكسي تسوي، اليوم الأربعاء، أن المرحلة الثالثة من تجارب اللقاح الوطني ضد "كوفيد -19" ستستمر حتى نهاية نيسان/ أبريل 2021.

نور سلطان - سبوتنيك. وقال "تسوي" خلال مؤتمر صحفي: " منظمة الصحة العالمية سمحت رسميا بدخول اللقاح الكازاخستاني مرحلة التجارب السريرية. من أجل تقييم سلامة وفعالية اللقاح، في 17 أيلول/ سبتمبر، تم استلام تصريح لإجراء المرحلة الأولى من التجارب السريرية في المركز الوطني للبحوث لأمراض الرئة، وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر، من المقرر إكمال المرحلة الثانية من التجارب السريرية. وستستمر المرحلة الثالثة حتى نهاية نيسان/ أبريل 2021".

في وقت سابق، أفادت وزارة التعليم والعلوم في كازاخستان أن وزارة الصحة في الجمهورية، بعد التحقق من الوثائق، أصدرت تصريحا لإجراء المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية للقاح الكازاخستاني "كازكوفيد- إن" . وقد ذُكر أنه في المرحلتين الأولى والثانية سيتم تطعيم المتطوعين.

ويشارك في التجارب السريرية للقاح متطوعون بالغون أصحاء تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عامًا. في المرحلة الأولى من الدراسة والتي تحدد سلامة اللقاح، يشارك 44 متطوعًا لم يتعافوا من فيروس كورونا وليس لديهم أجسام مضادة. ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية، التي تهدف إلى اختبار الاستمناع، 200 متطوع.

كما ذكرت الوزارة أنه في 15 أيار/ مايو، أدرجت منظمة الصحة العالمية لقاح فيروس كورونا الكازاخستاني المعطل في قائمة اللقاحات المرشحة، وفي 29 آب/ أغسطس، أدرج في التجارب السريرية.