صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل عن المسلحين السوريين في قاره باغ

كشفت صحيفة أمريكية، اليوم الأربعاء، معلومات وتفاصيل جديدة بشأن المقاتلين السوريين القادمين للقتال في منطقة ناغورني قاره باغ إلى جانب القوات الأذربيجانية ضد أرمينيا.

وذكرت صحيفة "​وول ستريت جورنال​" الأمريكية في تقريرها أن "مئات المقاتلين السوريين المرتبطين ب​تركيا​ انتشروا في منطقة الصراع في ​قره باغ​"، موضحةً أن "المئات من أعضاء ​الجماعات المسلحة​ السورية المتحالفة مع تركيا شاركوا في المعارك بين ​أذربيجان​ و​أرمينيا​".

ولفتت الصحيفة، وفقا لمصادرها إلى أن "مئات آخرين يستعدون للسفر إلى هناك"، منوهةً بأن "أنباء بدأت تنتشر في صفوف الجماعات المتمردة السورية منذ تموز، تفيد بأن تركيا تقوم بتجنيد مقاتلين للمشاركة في الأعمال العدائية". وأوضحت أن "إرسال المسلحين من ​سوريا​ إلى منطقة الصراع جرى في منتصف أيلول، في مجموعات تصل إلى 100 شخص في وقت واحد".

كما شددت على أن "مئات الأشخاص انتشروا هناك لكن العشرات عادوا بالفعل لخوفهم من القتال العنيف"، مؤكدة أن "المسلحين الذين وصلوا إلى قاره باغ من سوريا يحصلون على ما يصل إلى 2000 دولار شهريا".

وأعلنت أن "الخسائر في صفوف المقاتلين السوريين تتزايد بسرعة"، موضحةً أن "تركيا نظمت تدريبات عسكرية في أذربيجان لمدة أسبوعين وزودت السلطات الأذربيجانية بطائرات مسيرة هجومية".

يذكر أن الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان كانت قد تجددت، في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، في أعنف جولة من الصراع المستمر منذ نحو ثلاثة عقود، وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقطاب مسلحين.