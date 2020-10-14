إعلان الشاب الإيطالي الراحل كارلو أكوتيس قديسا

وجاء ذلك خلال القداس الاحتفالي الذي ترأسه الكاردينال أغوستينو فاليني، النائب العام السابق لأسقف أبرشية روما، في كاتدرائيّة القديسة مريم للملائكة، بمشاركة والده أندريا أكوتيس ووالدته أنتونيا سالزانو، وسط اتخاذ إجراءات السلامة العامة. كما انضم إلى القداس آلاف الأشخاص حول العالم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات التلفزيون.
طوباوي جديد في كنيستنا الكاثوليكية على درب القداسة.— Bassam Abou Zeid (@BassamAbouZeid) October 10, 2020
الشاب #كارلو_أكوتيس
قدوة الشباب المسيحي الراسخ بالأيمان والمحبة. pic.twitter.com/xv75RRTeNS
وفقا لوكالة الأنباء الكاثوليكية، كان كارلو أكوتيس مولعا بعلوم الكمبيوتر وأنشأ موقعا على شبكة الإنترنت يجمع معجزات الكنيسة الكاثوليكية الموثقة. وكان شخصا شديد التدين، وسعى جاهدا لمساعدة المعاناة والمحرومين.
"الفاتيكان" يُعلن اليوم كارلو أكوتيس "أوّل طوباوي من جيل الألفية"! https://t.co/TGOnQ30ZXK pic.twitter.com/r3cZIxfZ3T— tayyar.org (@tayyar_org) October 10, 2020
بعد وقت قصير من وفاته، أُطلق على كارلو لقب "شفيع الإنترنت".
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