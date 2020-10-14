إعلان الشاب الإيطالي الراحل كارلو أكوتيس قديسا

أعلن، مساء يوم السبت الماضي، الموافق 10 أكتوبر/تشرين الأول 2020، الشاب الإيطالي كارلو أكوتيس قديساً، وذلك بعد 14 سنة على رحيله بسبب مرض اللوكيميا عن عمر ناهز الـ 15 عاما، في بلدة أسيزي الإيطالية.

وجاء ذلك خلال القداس الاحتفالي الذي ترأسه الكاردينال أغوستينو فاليني، النائب العام السابق لأسقف أبرشية روما، في كاتدرائيّة القديسة مريم للملائكة، بمشاركة والده أندريا أكوتيس ووالدته أنتونيا سالزانو، وسط اتخاذ إجراءات السلامة العامة. كما انضم إلى القداس آلاف الأشخاص حول العالم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات التلفزيون.

طوباوي جديد في كنيستنا الكاثوليكية على درب القداسة.

الشاب #كارلو_أكوتيس

قدوة الشباب المسيحي الراسخ بالأيمان والمحبة. pic.twitter.com/xv75RRTeNS — Bassam Abou Zeid (@BassamAbouZeid) October 10, 2020

وفقا لوكالة الأنباء الكاثوليكية، كان كارلو أكوتيس مولعا بعلوم الكمبيوتر وأنشأ موقعا على شبكة الإنترنت يجمع معجزات الكنيسة الكاثوليكية الموثقة. وكان شخصا شديد التدين، وسعى جاهدا لمساعدة المعاناة والمحرومين.

بعد وقت قصير من وفاته، أُطلق على كارلو لقب "شفيع الإنترنت".