روحاني: حظر التسليح على إيران ينتهي الأحد المقبل وهذه إحدى فوائد الاتفاق النووي

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن "حظر التسليح المفروض على إيران سينتهي يوم الأحد المقبل"، لافتًا إلى أن تلك إحدى فوائد الاتفاق النووي.

وقال روحاني، عقب اجتماع للحكومة، إن "الأحد المقبل سينتهي الحظر التسليحي على بلادنا الحظر الظالم والذي استمر لعشر سنوات"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف: "قاتلنا أمريكا أربع سنوات للوصول إلى هذا اليوم، وواحدة من فوائد الاتفاق النووي هي رفع الحظر التسليحي علينا وعندها نستطيع شراء وبيع الأسلحة لمن نريد".

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أكد أن "إيران ليس لديها في هذه المرحلة ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة نووية واحدة، طبقا للمعايير الرسمية للوكالة التابعة للأمم المتحدة".

وأضاف جروسي في مقابلة مع صحيفة "دي برس" النمساوية: "يواصل الإيرانيون تخصيب اليورانيوم وبدرجة أعلى بكثير مما كانوا يلتزمون به. وهذه الكمية تزداد كل شهر". وردا على سؤال حول المدة التي ستحتاجها إيران لصنع سلاح نووي، قال جروسي: "في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا نتحدث عن الوقت... ننظر إلى الكمية الكبيرة والحد الأدنى من كمية اليورانيوم المخصب أو البلوتونيوم اللازم لصنع قنبلة نووية. إيران ليس لديها هذه الكمية الكبيرة في الوقت الحالي".