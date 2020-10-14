أذربيجان تنفي إسقاط مقاتلة "سو-25"

وأعلنت المتحدثة باسم الوزارة الأرمينية شوشان ستيبانيان، على فيسبوك، في وقت سابق، عن إسقاط المقاتلة الأذربيجانية "سو-25"، وأشارت أن مقاتلات الجانب الأذربيجاني تعمل تحت حماية من الطائرات "إف-16" التركية على طول خط الجبهة.

وجاء في بيان الوزارة الأذربيجانية: "أذربيجان لا تستخدم مقاتلات، ولم ترفع مقاتلة من طراز "سو-25" إلى السماء".

واندلعت، في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة، في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقطاب مسلحين أجانب.

ورغم الاتفاق على هدنة، إلا أنها اتسمت بالهشاشة منذ سريانها يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حيث يتبادل الجانبان الاتهامات بانتهاكات صارخة للهدنة وتنفيذ هجمات ضد المدنيين.