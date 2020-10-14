تركيا تعلن وصول "أوروتش رئيس" إلى "منطقة عملها" في المتوسط

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعة التركي فاتح دونماز، اليوم الأربعاء، وصول سفينة التنقيب "أوروتش رئيس" إلى منطقة عملها شرقي المتوسط.

أنطاكيا– سبوتنيك. جاء ذلك في تصريحات للوزير التركي في مؤتمر الطاقة والبيئة الدولي، عبر "فيديوكونفرنس"، نقلها التلفزيون الرسمي.

وقال دونماز إن السفينة تجري مسحا زلزاليا في المنطقة في الفترة من 12 إلى 22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأضاف: "سفينة أوروتش رئيس تصل إلى المنطقة التي ستعمل فيها ونبدأ اليوم بأخذ القراءات السيزمية الأولى".

وأمس الثلاثاء، دعت الخارجية الأمريكية، أنقرة إلى وقف أنشطة التنقيب شرقي المتوسط، والعودة إلى المباحثات الاستكشافية مع اليونان.

ووصفت المتحدثة باسم الوزارة "مورغان أوتاغوس" في بيان، استئناف سفينة التنقيب "أوروتش رئيس" التركية لأنشطتها في مياه شرقي المتوسط بأنه "استفزاز".

وأبحرت السفينة التركية أوروتش رئيس، أمس الأول (الاثنين)، لإجراء مسح سيزمي في منطقة شرق البحر المتوسط، ما دفع اليونان لإصدار طلب جديد غاضب من الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على أنقرة، في خلاف حول حقوق التنقيب في عرض البحر.

وتعتزم السفينة "أوروتش رئيس" القيام بأعمال المسح جنوبي جزيرة كاستيلوريزو اليونانية القريبة من السواحل التركية.

وسحبت أنقرة السفينة من المياه المتنازع عليها شرقي البحر المتوسط، الشهر الماضي، "لإتاحة الفرصة لبدء الجهود الدبلوماسية" قبل عقد قمة للاتحاد الأوروبي سعت خلالها قبرص إلى فرص عقوبات على تركيا.