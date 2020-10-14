روحاني يطلق وصفا "غير مسبوق" على "حكام البيت الأبيض"

وصف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، "حكام البيت الأبيض الجدد بـ"الشر الذي طال العالم كله".

وقال روحاني، خلال اجتماع الحكومة: "الصبر ضروري في بعض الأحيان لنصل إلى جميع الأمور المتوخاة وبطبيعة الحال ظهر في هذا الخضم شر في العالم وهم حكام البيت الأبيض، هذا الشر لم يطل شعبنا فقط بل عم العالم كله. انظروا ماذا فعلوا بأفغانستان التي قالوا بأنهم سيضمنون أمنها. بيد من شرقها وغربها، وهي اليوم تواجه ظروفا خطيرة جدا"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف: أن "هؤلاء الذين ادعوا بأنهم جاؤوا إلى المنطقة للقضاء على داعش، ماذا فعلوا؟ الشعبان المضحيان العراقي والسوري ومقاتلونا هم من حاربوا وقضوا على داعش".

وتابع قائلا: "لتقل أمريكا أي نجاح حققته خلال الأعوام الأربعة الماضية في السياسة الخارجية. لقد هزِمت في جميع الحالات. سواء أمام الشعب الفلسطيني أو الشعب العراقي أو الشعب السوري، مشيرا إلى "الكلمات البذيئة التي يستخدمها الرئيس الأمريكي ضد الشعب الإيراني العظيم والأبي"، معتبرا هذا الامر مؤشرا إلى أن هذا الشعب قد أركعهم وأغضبهم بصموده ومقاومته.

وكان الرئيس الأمريكي، قال مؤخرا، إن أي هجوم إيراني على الولايات المتحدة سيواجه برد أقوى بـ 1000 مرة. وقال في تغريدات على موقع تويتر: "وفقا لتقارير صحفية تخطط إيران ربما لعملية اغتيال أو هجوم ضد الولايات المتحدة انتقاما لمقتل القائد الإرهابي قاسم سليماني، والذي تم تنفيذه لتخطيطه لهجوم مستقبلي، وقتل القوات الأمريكية، وزيادة الموت والمعاناة التي تسبب بهما على مدى سنوات عديدة".

فيما وجهت إيران، رسالة احتجاج إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي الأخيرة ضد إيران. واعتبر سفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، في هذه الرسالة، تهديدات ترامب انتهاكاً لمبادئ ميثاق منظمة الأمم المتحدة ومنها المادة 2 التي تمنع صراحة التهديد أو استخدام القوة.