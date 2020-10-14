برلماني إيراني: تصريح مبعوث أمريكا لأفغانستان "شيطنة وكذبة كبيرة"

قال برلماني إيراني إن سياسة الولايات المتحدة القائمة على تقليص دور الحكومة الشرعية الأفغانية في مفاوضات السلام، هي السبب وراء الفشل في الجولة الأخيرة من المفاوضات.

وأكد فداحسين مالكي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الإيرانية، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن التوازنات في أفغانستان قائمة بصورة بحيث لا يمكن تهميش دور إيران وبعض البلدان الأخرى في المنطقة، وفقا لما نشرته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

ولفت مالكي لتصريح المبعوث الأمريكي الخاص بالشأن الأفغاني، زلماي خليل زاد، بأن إيران لم تقدم الدعم الكافي لعملية السلام في أفغانستان، والذي يؤكد أن الأمريكيين يتبعون استراتيجية خاطئة في المنطقة لذلك واجهوا الفشل باستمرار.

وأوضح أن "إيران لا تتدخل في الشؤون الداخلية بهذا البلد"، مشيرا إلى أن تصريح مبعوث أمريكا الخاص حول فشل مفاوضات السلام بهذا البلد يعتبر بمثابة شيطنة وكذبة كبيرة".

وتابع: "الأمريكيون تورطوا في المنطقة لا سيما أفغانستان منذ أكثر من 18 عاما، وأدت تصرفاتهم إلى تقليص دور الحكومة المركزية والقانونية في أفغانستان بمفاوضات السلام وسعوا لإضفاء الشرعية السياسية لحركة طالبان وهو ما شكل استراتيجية عجولة".

ووقعت الولايات المتحدة اتفاقا مع حركة طالبان، اليوم السبت، مما قد يمهد الطريق نحو انسحاب كامل للقوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا ويمثل خطوة نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما.

ووقع الاتفاق في العاصمة القطرية الدوحة المبعوث الأمريكي الخاص في أفغانستان زلماي خليل زاد والمسؤول السياسي لطالبان الملا عبد الغني بارادار. وحضر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مراسم التوقيع.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن توقيع الاتفاق خطوة جيدة لكن الطريق لن يكون سهلا.