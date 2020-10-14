أمطار غزيرة في الهند تودي بحياة 12 شخصا وتضر بالمحاصيل... فيديو وصور

وأضاف المسؤولون أن انهيار جدار أدى إلى مقتل تسعة أشخاص في حيدر آباد، عاصمة ولاية تيلانجانا جنوبي البلاد، بينما لقي الثلاثة الآخرون حتفهم في حوادث منفصلة، كما اجتاحت السيول ولاية أندرا براديش المجاورة.
وذكر مسؤول حكومي أن منسوب مياه الأمطار في أجزاء كثيرة من حيدر آباد زاد عن 25 سنتيمترا خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، بينما غمرت مياه السيول الطرق الرئيسية وتسببت في فوضى واسعة.
11 lorries missing from Valigonda bridge, #Telangana #Floods #Telanganafloods pic.twitter.com/mJbjMtzH9r— India Ahead News (@IndiaAheadNews) October 14, 2020
أعلنت السلطات في حيدر آباد، اليوم وغدا، عطلة وطلبت من السكان البقاء في منازلهم، وفقا لـ "رويترز".
#HyderabadRains #HyderabadFloods #Hyderabad— The Irritated Indian (@IrritatedIndia) October 14, 2020
Scary Situation in Hyderabad. #StayHomeStaySafe pic.twitter.com/ukBDcM70L6
وقال تجار إن الأمطار أضرت بحقول الأرز ومحاصيل أخرى مثل الذرة والقطن والحبوب، لكنهم أشاروا إلى أنه من السابق لأوانه تقييم حجم الخسائر بالكامل.
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