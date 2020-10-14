حرائق تغزو جبلا في تنزانيا... فيديو وصور

واندلعت الحرائق بعد ظهر يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول، بحسب ما نقلته منظمة "تانابا"، التي تدير الحدائق الوطنية في البلاد. وامتد الحريق إلى أراضي المنتزه الوطني وكان مرئيًا على مسافة عشرات الكيلومترات.
"Mount Kilimanjaro #mtkilimanjaro is on fire,— Steven Edwards (@Stevenaedw) October 14, 2020
all this is happening before our eyes"
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واحتوت الطوارئ معظم ألسنة اللهب، لكن العمل لا يزال مستمراً. كما يساعد المتطوعون والقرويون السلطات على إطفاء الحريق.
- اشتعال حريق على قمة جبل كليمنجارو في تنزانيا، 12 أكتوبر 2020© REUTERS / SYDNEY LAWRENCE
- صورة من الأقمار الصناعية لاشتعال حريق على قمة جبل كليمنجارو في تنزانيا، 12 أكتوبر 2020© REUTERS / NASA MODIS Satellite Image
- اشتعال حريق على قمة جبل كليمنجارو في تنزانيا، 12 أكتوبر 2020© REUTERS / SYDNEY LAWRENCE
- اشتعال حريق على قمة جبل كليمنجارو في تنزانيا، 12 أكتوبر 2020© AP Photo
وعلق الممثل الرسمي لمنظمة "تانابا" باسكال شيلوتيتي، على أسباب الكارثة، قائلا: "اندلع الحريق في مركز ترفيهي للمتسلقين على أحد منحدرات الجبل".
Different scenes regarding fire outbreak on Mount Kilimanjaro. Efforts are underway to contain the fire. We have deployed about 400 pax to counter the outbreak by @PASCALSHELUTETE #TANAPANEWS pic.twitter.com/aVPEGJnKij— Tanzania National Parks (@tzparks) October 13, 2020
ويبلغ ارتفاع جبل كليمنجارو 5895 مترًا، ويعتبر بذلك أعلى جبل في العالم، ويتكون من بركان خامد بالقرب من وادي ريفت الواقع شرقي أفريقيا. ويعد كليمنجارو وجهة سياحية شهيرة، يتسلقه عشرات الآلاف من الأشخاص كل عام.
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