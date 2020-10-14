أردوغان يعلن موعد الكشف عن "كنز" البحر الأسود على ظهر سفينة "الفاتح"

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات أدلى بها، اليوم الأربعاء، عن موعد الكشف عن "كنز" البحر الأسود الذي أعلن عن اكتشافه وبشر به الشعب التركي قبل أشهر.

وبحسب التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي، اليوم، فإنه سيعلن السبت المقبل عن كمية الاحتياطي الجديد للغاز الطبيعي المكتشف في مياه البحر الأسود.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية، تصريحات أدلى بها الرئيس أردوغان خلال حضوره اجتماع الكتلة النيابة لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم في مقر البرلمان في العاصمة أنقرة، حيث قال: "سنعلن خلال زيارة سأجريها لسفينة الفاتح للتنقيب في البحر الأسود السبت المقبل، عن كمية الغاز الجديد المكتشف".

وكان الرئيس أردوغان، قد أعلن في منتصف شهر أغسطس/آب الماضي، اكتشاف سفينة "الفاتح" أكبر حقل للغاز الطبيعي في تاريخ البلاد في مياه البحر الأسود.

وبحسب الوكالة، فإن الحقل المكتشف قد يفتح أبوابا لاكتشافات أخرى في المنطقة، بالتزامن مع عمليات التنقيب والبحث التي تقوم بها السفن التركية في مياه البحر المتوسط.

وأعلن الرئيس التركي، اليوم، أن سفينة جديدة ستتجه إلى شرق البحر المتوسط لإجراء أعمال التنقيب، حيث قال: إن "سفينة يافوز ستتجه إلى البحر المتوسط لإجراء أعمال التنقيب بعد انتهاء أعمال الصيانة".

وأضاف: "سنواصل الرد على اليونان وقبرص الجنوبية اللتين لم تفيا بوعديهما ميدانيا"، مؤكدا: "سأعلن يوم السبت المقبل عن احتياطي الغاز الجديد في البحر المتوسط".