إيطاليا تعلن عن رغبتها بتعزيز التعاون الاقتصادي مع روسيا

أعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم الأربعاء، أن اقتصادي إيطاليا وروسيا يتميزان بأنهما يكملان بعضها البعض بدرجة عالية، وسيتم تعزيز الشراكة الاقتصادية بسبب التنويع المتزايد للاقتصاد الروسي، وأن الشركات الإيطالية مهتمة بذلك.

موسكو - سبوتنيك. وقال دي مايو، عقب اجتماع للمجلس الروسي الإيطالي للتعاون الاقتصادي:

"كان للأزمة المرتبطة بالوباء (كورونا) تأثيرا كبيرا على بلدينا... بما في ذلك من حيث الأضرار الاقتصادية. لقد سجلنا لأول مرة انخفاضاً في التجارة عقب ثلاث سنوات من النمو المستمر".

وأضاف الوزير الإيطالي: "نعلم أن اقتصادينا يتميزان بأنهما يكملان بعضهما البعض بدرجة عالية، ونحن على ثقة من أننا سنكون قادرين على تعزيز شراكتنا بسبب التنويع المتزايد للاقتصاد الروسي. ويبدو أن بنك الاستثمار الوطني الروسي جاذباً جداً في نظر الشركات الإيطالية".

وأشار إلى أن: "روما ترى الكثير من المجالات الواعدة للتعاون مع موسكو - البنية التحتية، الطاقة، النقل، الصناعة الزراعية، ودعم الشركات الناشئة والابتكارات. "كل هذا جاذب للغاية للشركات والمستثمرين الإيطاليين".

وكان رئيس غرفة التجارة الإيطالية الروسية، فينشينزو تراني، قد ذكر في وقت سابق، بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي انخفض بنسبة 23.4 بالمئة إلى 9.7 مليار يورو، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، حيث بلغ 22.5 مليار يورو.