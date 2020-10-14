أمريكا تعلن توصلها لتفاهمات مع روسيا بشأن "الحد من انتشار الأسلحة النووية"

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن بلاده ستكون منفتحة على تمديد معاهدة "نيو ستارت" للحد من انتشار الأسلحة النووية بعد موعد انقضاء أجلها في فبراير/ شباط، بناء على تفاهمات جرى التوصل إليها مؤخرا في محادثات مع روسيا.

وأضاف بومبيو في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "سنرحب بالفرصة للتوصل لاتفاق كامل بناء على تفاهمات أنجزناها على مدى الأسبوعين المنصرمين بشأن الاحتمالات المطروحة لتمديد نيو ستارت"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

من جانبه أعرب نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، عن استعداد موسكو لتمديد معاهدة "ستارت -3 " مع واشنطن دون شروط مسبقة تملى على روسيا.

وقال بوليانسكي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، السبت: "بين القضايا الأكثر إلحاحا. تمديد المعاهدة الروسية الأمريكية (ستارت-3) بشأن الأسلحة الهجومية، نحن مستعدون لذلك دون شروط مسبقة، ونعرض على الولايات المتحدة القيام بذلك دون تأخير متعمد".

يأتي ذلك، بعدما دعا السفير الأمريكي لشؤون نزع السلاح، روبرت وود، خلال اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة لنزع السلاح، روسيا والصين إلى البدء فورا في مفاوضات بشأن الحد من التسلح.

وقبل أيام، أكدت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينوي إبرام اتفاق نووي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل انتخابات نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أن كبار المسؤولين في البلدين يعملون لإنجاز الاتفاق.

وأوضحت الصحيفة أن واشنطن ناقشت مع موسكو مسألة الحد من التسلح في سلسلة من المكالمات الهاتفية على مدى الأشهر الستة الماضية وأثناء مفاوضات مبعوثيهما في فيينا، حسبما أفادت الصحيفة.