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    سد النهضة، إثيوبيا يوليو 2020

    إثيوبيا توسع منصات جمع التبرعات لاستكمال بناء سد النهضة

    © AFP 2020 / -
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    أعلن مكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة في بناء سد النهضة الإثيوبي، أن الاستعدادات جارية للحفاظ على الدعم العام لبناء السد الكبير.

    ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا" اليوم الأربعاء عن هيلو أبراهام، مدير العلاقات العامة والاتصال الإعلامي في المكتب قوله إن: "المكتب يعمل على توسيع منصات جمع التبرعات المختلفة لتعزيز المشاركة العامة في بناء سد النهضة."

    صور أقمار صناعية جديدة تظهر بدء ملء خزان سد النهضة
    © REUTERS / Maxar Technologies
    الملايين تنهال على سد النهضة من خارج إثيوبيا... من يدفع هذه الأموال

    وأوضح أن منصات جمع الأموال من خلال الرسائل القصيرة عبر الجوال وشراء السندات والمنح المالية ستستمر مع زيادة الوصول للمجتمع الداخلي والخارجي.

    وأضاف المدير أنه سيتم النظر في البدائل المحتملة الأخرى لآليات جمع التبرعات والمشاركة العامة في الأشهر المقبلة من أجل تأمين مبلغ يصل إلى ملياري بير إثيوبي (54 مليون دولار) خلال السنة الميزانية الحالية.

    ووفقا للمدير، سيتم تنظيم "أسبوع شراء السندات" خلال العام الذي يشمل جميع الإثيوبيين داخل البلاد ومجتمع المغتربين حول العالم.

    وقال إن "المكتب سيعد أيضا يانصيب تومبولا خاصا كجزء من حملة جمع الأموال لهذا العام."

    وأوضح المدير أن المكتب استطاع جمع 745 مليون بر من المجتمع الإثيوبي خلال العام المالي الماضي على الرغم من أن كوفيد -19 أعاق الحملة التي تهدف لجمع 1.2 مليار بر.

    يذكر أن الإثيوبيين جمعوا حتى الآن أكثر من 13.9 مليار بير (حوالي 383 مليون دولار أمريكي) لتمويل سد النهضة منذ بدء بناء سد النهضة.

    ولعب الجمهور بشكل عام والقطاع الخاص والمؤسسات المالية وجالية المغتربين على وجه الخصوص دورا رئيسيا في المساهمة لدعم عملية بناء سد النهضة.

    وقد تم إنهاء نحو 76.35٪ من أعمال بناء السد، وفقا لوزارة المياه والري والطاقة. 

    ومن المتوقع أن يبدأ السد في توليد الطاقة باستخدام توربينين في هذه السنة المالية الإثيوبية.

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    الكلمات الدلالية:
    تبرعات, إثيوبيا, سد النهضة
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