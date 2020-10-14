الخارجية الإيرانية: رؤساء الولايات المتحدة يستفيدون من إيران كأداة انتخابية 

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن رؤساء أمريكا عمدوا منذ فترة طويلة إلى الاستفادة من إيران كأداة خلال سباقهم الانتخابي.

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، عن الدائرة الإعلامية بوزارة الخارجية ، اليوم، أن خطيب زادة أكد أن رؤساء أمريكا يعمدون منذ أمد بعيد إلى الاستفادة من إيران كأداة انتخابية لهم، مضيفا "لكننا نشاهد اليوم نوعا آخر من الانحطاط".

وتابع خطيب زادة: "إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتحدث يوما عن تخرصاته الخاوية حول اتصال من جانب إيران، وفي اليوم التالي يقوم بنشر نظريات المؤامرة الواهية عبر أحد الحسابات المزورة التابعة لإحدى الزمر الإرهابية، وبذلك "يعيد ترامب مع كل تغريدة العظمة إلى أمريكا" ـ بحسب الوكالة.

ومن المقرر أن يتم إجراء انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.