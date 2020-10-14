صحيفة: الإفراج عن رهينتين أمريكيتين مقابل تحرير 200 من عناصر "أنصار الله"

أطلقت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، سراح أمريكيين اثنين مقابل ما يزيد على 200 عنصر من الموالين للجماعة ممن تقطعت بهم السبل في سلطنة عمان.

ضمن الاتفاق الإفراج عن ساندرا لولي، عاملة الإغاثة التي احتجزها الحوثيون كرهينة منذ 3 سنوات، وميكائيل جيدادا، رجل الأعمال الذي احتجز لمدة عام تقريبا، حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن نائب مساعد الرئيس الأمريكي كاش باتيل.

وقالت الصحيفة إن طائرة تابعة لسلاح الجو العماني تحمل الرهينتين أقلعت من العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، بعد ساعات من عودة المئات من المسلحين في عمان إلى البلاد.

كما حملت الطائرة على متنها، رفات مواطن أمريكي ثالث يدعى "بلال فطين" كانت تحتجزه جماعة "أنصار الله".

وقال باتيل إن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كانت تعمل بشكل عاجل لتأمين الصفقة لأن صحة لولي في تدهور. كما تضمنت الصفقة إيصال مساعدات طبية لليمن.

وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة عملت على ضمان ألا يشكل الحوثيون العائدون إلى اليمن خطرا كبيرا.