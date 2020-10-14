رئاسة قيرغيزستان تنفي التصريحات حول استقالة الرئيس جينبيكوف خلال ثلاثة أيام

وأضافت الدائرة الصحفية لرئاسة قيرغيزستان اليوم الأربعاء:

"الآن في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي تتداول معلومات أن سورونباي جينبيكوف وعد بالاستقالة من الرئاسة في غضون ثلاثة أيام، نعم الرئيس قال أنه سيستقيل من منصبه، ولكن عن أي ثلاثة أيام يتكلم صادر جاباروف وأنصاره، لا نفهم".

وشددت السكرتيرة الصحفية على أنه "في هذا الصدد، نعلن أنه لا يوجد أي بيان للرئيس جينبيكوف والمكتب الصحفي لرئيس الدولة يشير إلى تاريخ ويوم معينين لترك منصبه".

وكان رئيس وزراء قرغيزستان صادر جباروف، لفت إلى إنه يتوقع أن يقدم رئيس الدولة سورونباي جينبيكوف، استقالته.

وأضاف جباروف، في إفادة صحفية في بيشكيك: "استقالة الرئيس ليست طلبي، بل هي مطلب الشعب بأسره. هذه القضية يجب أن يجري حلها اليوم".