إيران تحذر أوروبا بعد الإعلان عن إرسال قوات بحرية إلى مضيق هرمز

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، رفض طهران أي تواجد عسكري أجنبي -بما في ذلك الأوروبي- في الخليج.

وقال عراقجي إن على الدنمارك وسائر الدول الأوروبية، بدلا من إرسال القوات والمعدات العسكرية وبيع الأسلحة لبعض دول المنطقة، أن تتصدى "للسياسات الأمريكية الخاطئة"، حسبما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية.

جاء هذا الرفض خلال استقبال عراقجي سفير الدنمارك الجديد لدى طهران، حيث أكد أن أمن المنطقة يجب أن يتم ضمانه من قبل دولها، وأن "تواجد القوات الأجنبية لن يساعد مطلقا في إقرار الأمن، بل سيمهد لمزيد من التوتر".

وقال عراقجي إن "الأمن المستدام في المنطقة مرهون بالحوار والمشاركة الجماعية بين دول المنطقة وعدم تدخل القوى الأجنبية، لذلك من الأفضل للدنمارك وسائر الدول الأوروبية، أن تواجه العامل الأساس للتوتر في المنطقة وهو سياسات أمركا المدمرة في الخليج الفارسي".

جاءت تصريحات مساعد وزير الخارجية تعقيبا على إعلان الدنمارك إرسال قوات الى مضيق هرمز للانضمام إلى "التحالف الأوروبي البحري"، بدعوى توفير الأمن في مياه المنطقة.